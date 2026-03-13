Россиянам объяснили, можно ли отказаться от платы за лифт или мусоропровод

«Похожая ситуация и с мусоропроводом. Если он входит в состав общего имущества и обслуживается управляющей организацией, расходы на его содержание также включаются в плату за содержание жилья. При этом один рабочий механизм всё-таки есть. Если большинство собственников на общем собрании примут решение законсервировать мусоропровод и отказаться от его использования, управляющая организация может исключить расходы на его обслуживание из тарифа», — рассказал специалист.