Россиянам объяснили, можно ли отказаться от платы за лифт или мусоропровод

Отказаться от платы за лифт или мусоропровод по собственному желанию, как правило, нельзя. Эти элементы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, и расходы на их содержание распределяются между всеми собственниками, рассказал в беседе с RT Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.
«Такая норма закреплена в Жилищном кодексе: собственники обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества независимо от того, пользуются они им или нет. Поэтому аргумент “живу на первом этаже и лифтом не пользуюсь” юридически не освобождает от оплаты его содержания», — объяснил собеседник RT.
Султанов напомнил, что лифт — это часть инженерной инфраструктуры дома, и его исправное состояние влияет на безопасность и эксплуатацию всего здания.
«Похожая ситуация и с мусоропроводом. Если он входит в состав общего имущества и обслуживается управляющей организацией, расходы на его содержание также включаются в плату за содержание жилья. При этом один рабочий механизм всё-таки есть. Если большинство собственников на общем собрании примут решение законсервировать мусоропровод и отказаться от его использования, управляющая организация может исключить расходы на его обслуживание из тарифа», — рассказал специалист.
Но это возможно только по решению жильцов всего дома, предупредил юрист.
«По сути, система содержания многоквартирных домов построена на принципе коллективной ответственности, когда общее имущество принадлежит всем собственникам, и именно поэтому расходы на его обслуживание распределяются между всеми жильцами. В то же время жители всегда могут влиять на структуру этих расходов через решения общего собрания собственников», — заключил эксперт.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT, что если собственник обнаружил протечку в квартире, то необходимо обратиться в управляющую компанию, а также продублировать заявку через приложение «Госуслуги Дом».