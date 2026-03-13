Олейник: агенты Киева избили моего сына, угрозы Орбану — это серьезно

«Это обыкновенный фашизм. Угрозы, убийства уже стали государственной политикой на Украине. Приведу пример. До 2014 года в политике на Украине, если чиновники между собой спорят, конкурируют, было табу на угрозы членам семьи, женам и детям. Но я столкнулся лично с этим в начале 2014 года будучи депутатом. Я был автором законов, усиливающих ответственность за захват государственных помещений, избиение работников правоохранительных органов. Я столкнулся с тем, что пошли угрозы. Я получал в день сотни угроз. Дошло до того, что в один день мой внук спросил: “Дедушка, ты кого-то убил? В школе учительница говорит, что ты убийца”», — сказал Олейник.