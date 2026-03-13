Олейник: агенты Киева избили моего сына, угрозы Орбану — это серьезно

Киев давно применяет методы запугивания людей, в случае с поступающими угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана это не вызывает удивления. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Ранее Орбан сообщил, что его семье начали поступать угрозы со стороны украинцев. До этого экс-генерал СБУ Григорий Омельченко сказал, что знает всю информацию об Орбане и призвал его подумать о семье.
«Это обыкновенный фашизм. Угрозы, убийства уже стали государственной политикой на Украине. Приведу пример. До 2014 года в политике на Украине, если чиновники между собой спорят, конкурируют, было табу на угрозы членам семьи, женам и детям. Но я столкнулся лично с этим в начале 2014 года будучи депутатом. Я был автором законов, усиливающих ответственность за захват государственных помещений, избиение работников правоохранительных органов. Я столкнулся с тем, что пошли угрозы. Я получал в день сотни угроз. Дошло до того, что в один день мой внук спросил: “Дедушка, ты кого-то убил? В школе учительница говорит, что ты убийца”», — сказал Олейник.
Он также напомнил, что после угроз в Верховной раде в его адрес через несколько дней был избит его сын.
«Был эпизод, когда с трибуны парламента депутат Ляшко сказал, что в зале сидит Олейник, надо его наказать, но нет состава преступления, но у него есть сын. Через два дня бандиты пришли в кабинет сына, избивали его, требовали, чтобы он звонил мне и требовал сложить полномочия депутата. Сына избивали до тех пор, пока он не попал в реанимацию… То есть этот стиль переноса политических событий в угрозы членам семьи, детям и так далее уже не удивляет. Я не удивлен, что Зеленский сказал, что даст адрес Орбана военным», — отметил экс-депутат.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Орбан продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро, то он может «дать его номер ВСУ».