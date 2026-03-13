«Синьхуа»: Китай запустил два экспериментальных спутника Shiyan-30

Китай запустил два экспериментальных спутника Shiyan-30 с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
По информации «Синьхуа», пуск состоялся в 06:33 по местному времени (01:33 мск) с использованием ракеты-носителя Long March-2D.
«Спутники будут в основном использоваться для экспериментальной проверки технологий наблюдения за Землей», — говорится в публикации.
В феврале «Военная хроника» сообщила, что Китай уведомил Международный союз электросвязи (МСЭ) о планах вывести на орбиту до 203 тыс. спутников к середине 2030-х годов.