Профильная математика стала самым популярным предметом на ЕГЭ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. О готовности Красноярского края к экзаменационной кампании рассказала министр образования края Татьяна Гридасова на круглом столе в Госдуме.
Она сообщила, что в этом году ЕГЭ в регионе будут сдавать более 16 тысяч участников, из них выпускников этого года — 15139 человек. Для них организуют 165 пунктов проведения экзамена (ППЭ), обеспечивать работу ППЭ будут более восьми тысяч человек.
В крае уже прошли Всероссийские тренировочные мероприятие. 4 марта более 7,5 тысячи участников написали пробные экзамены по русскому языку, математике базового и профильного уровней, физике, химии, биологии, географии, обществознанию, литературе, английскому языку и информатике. Следующие «пробники» планируется провести 19, 26 марта и 14 мая.
«Тренировочные ЕГЭ являются проверкой готовности пунктов к основному экзаменационному периоду. Во время этих мероприятий выпускники проходят инструктаж, заполняют бланки и выполняют задания. Для ребят это прекрасная возможность еще раз потренироваться в написании ЕГЭ, соблюдая все правила проведения экзамена», — рассказала Татьяна Гридасова.
Основная волна ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. В этот день ребята напишут экзамены по истории, литературе и химии. Завершится основная волна 9 июля.
Министр также сообщила, что задания ЕГЭ поступят по защищенному интернет-каналу. После написания работы готовые материалы отсканируют и отправят на проверку прямо в кабинетах, где участники писали экзамен. Во всех аудиториях организуют видеонаблюдение, в каждом пункте будут дежурить сотрудники полиции и медицинские работники. За счет краевого бюджета пункты обеспечены расходными материалами — бумагой, тонерами. На особый контроль взят вопрос бесперебойного энерго- и водоснабжения пунктов ЕГЭ, вопросы безопасности детей и педагогов.
Самыми популярными предметами по выбору ЕГЭ в этом году стали: профильная математика — ее предпочли почти 7 тысяч ребят, обществознание планируют сдавать 5812 человек, информатику — 3216 участников. Предварительно, испанский язык выбрал один человек, французский язык — 4, немецкий язык — 7, китайский — 10. ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать 1335 человек.