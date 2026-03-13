Песков выступил с заявлением по Венесуэле

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Венесуэла остается дружественной для России страной, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно. Конечно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму». Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.