Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков выступил с заявлением по Венесуэле

Песков: Венесуэла остается дружественной для России страной.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Венесуэла остается дружественной для России страной, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно. Конечно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму». Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.

После захвата Мадуро власти США и Венесуэлы ведут переговоры о новой двусторонней повестке, включая сотрудничество в борьбе с наркотрафиком, разблокирование венесуэльских средств, продажу нефти южноамериканской страны и возобновление дипломатического диалога.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше