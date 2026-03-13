Ричмонд
Bild: в Германии предложили награждать за отстрел енотов

Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер в интервью газете Bild предложила разрешить в Германии круглогодичную охоту на енотов и выдавать денежную награду за их отстрел.

«Отменить ограничения на охоту (на енотов — RT.) в течение всего года, разрешить использование приборов ночного видения на всей территории Германии и ввести премии за отстрел», — сказала она.

По словам депутата, «взрывное» распространение енотов в ФРГ является «экологической катастрофой». Она отметила, что в последние годы еноты расплодились в стране в слишком большом количестве и представляют угрозу для выживания других животных и птиц.

В январе сообщалось, что в лесах Европы появились считавшиеся исчезнувшими лесные коты.