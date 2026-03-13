Трамп: никто со Второй мировой не подвергался таким ударам, как Иран

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что ни одна страна со времен Второй мировой войны не подвергалась таким ударам, как сейчас Иран.
«Мы уничтожили большинство их ракет, мы уничтожили много дронов, мы уничтожили многие объекты по производству ракет и дронов. Мы бьем по ним с силой, которую не испытывал никто со времен Второй мировой войны», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.