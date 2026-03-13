Ричмонд
Дмитриев: США признают, что без российской нефти рынок не будет стабильным

США фактически признают, что без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

При этом он добавил, что на фоне нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит всё более неизбежным.

Ранее Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта.

Позже министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение американских властей вывести из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путём наращивания его предложения.

