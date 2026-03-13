Ричмонд
Песков рассказал об отношениях России с Венесуэлой после операции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Венесуэла остаётся дружественной для России страной.

«Безусловно. Конечно», — заявил Песков.

Напомним, 3 января США нанесли удар по Венесуэле, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк по обвинению в «наркотерроризме». Уполномоченным президентом стала Дельси Родригес.

Сейчас между Вашингтоном и Каракасом идут переговоры по двусторонней повестке.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация главы государства продолжает использовать стационарные телефоны для обеспечения своей работы.

