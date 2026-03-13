Дмитриев: снятие ограничений США коснётся 100 млн баррелей российской нефти

Снятие ограничений США коснётся 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда по состоянию на 12 марта.
Позже министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение американских властей вывести из-под санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России нацелено на снижение стоимости энергоносителя на мировых рынках путём наращивания его предложения.