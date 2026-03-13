Владимир Березовский подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Депутат Законодательного Собрания Омской области, член комитета по экономической политике и инвестициям, а также член комитета по образованию, науке, культуре и молодёжной политике Владимир Березовский подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Он отметил, что решать актуальные вопросы региона нужно в первую очередь через живой диалог с населением.
«Все наказы, которые формируются в диалоге с людьми, найдут отражение в государственных программах, которые партия реализует совместно с губернатором. Чтобы жителям жилось комфортнее, чтобы округ процветал — вот почему я иду на выборы», — подчеркнул Владимир Березовский.
Документы на участие в предварительном голосовании принимаются до 30 апреля по адресу: улица Волочаевская, 11, кабинеты № 4,5. Регистрация избирателей начнётся 20 апреля и продлится до 29 мая на портале «Госуслуги». Само голосование пройдёт с 25 по 31 мая.