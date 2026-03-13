В школе, где учился Герой России Ярашев, помнят его уважение к старшим

«Вспоминается его улыбка, он достаточно улыбчивый парень. В плане уважения к старшим — ни разу не сказал плохого слова ни об одном учителе. На все просьбы всегда откликался с большой охотой, это было для него нормой поведения. Запомнился Сергей и как достаточно спортивный парень, в соцсетях он часто публиковал свои достижения», — рассказал Негрей.