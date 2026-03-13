В школе, где учился Герой России Ярашев, помнят его уважение к старшим

САМАРА, 13 марта. /ТАСС/. Герой России Сергей Ярашев был добрым, отзывчивым учеником, с уважением относился к старшим. Таким его запомнили в самарской школе № 90, где он учился с 5-го по 8-й класс, рассказал ТАСС директор образовательного учреждения Евгений Негрей.
11 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России рядовому Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино.
«Вспоминается его улыбка, он достаточно улыбчивый парень. В плане уважения к старшим — ни разу не сказал плохого слова ни об одном учителе. На все просьбы всегда откликался с большой охотой, это было для него нормой поведения. Запомнился Сергей и как достаточно спортивный парень, в соцсетях он часто публиковал свои достижения», — рассказал Негрей.
Он добавил, что Ярашев всегда достигал поставленных целей. Он учился в школе № 90 с 5-го по 8-й класс, после чего ушел в вечернюю школу. «Наверное, он еще тогда для себя решил связать судьбу с армией, занимался физической подготовкой. Потом его призвали, потом контракт подписал», — отметил директор школы.
Ранее о подвиге молодого военнослужащего из Самары Сергея Ярашева рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин.