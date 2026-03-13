Россиянам назвали признаки, которые помогут распознать мошенника в разговоре

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал в беседе с RT, по каким признакам можно распознать мошенника.
Прежде всего он привёл пример со звонком «сотрудника банка» или «полиции».
Кроме того, аналитик посоветовал насторожиться, если пользователя всё время торопят.
«Мошенник использует фразы: “Это нужно сделать срочно”, “Прямо сейчас”, “Нужно в течение 5—10 минут решить”, заставляет провести финансовую операцию в моменте», — объяснил собеседник RT.
Помимо этого, он отметил, что упоминание словосочетания «защищённый счёт» также говорит о мошенничестве.
Ещё эксперт назвал такой признак, как запугивание.
«Если вы откажетесь от действий или операций, к которым вас подводят, или от передачи необходимой информации — вас ждёт значительное наказание», — привёл пример угроз Щербаченко.
Более того, настораживающей он назвал ситуацию, когда собеседник запрещает общаться с кем-либо, говорит, что дело строго «конфиденциально», или предупреждает, что жертву накажут за разглашение информации о тайне следствия.
Последний опасный момент — просьба назвать код из смс от банка, пароль и логин от личного кабинета для «отмены заявки» на кредит или совершение операций, заключил Щербаченко.
Ранее россиян предупредили о схеме мошенников с рассылкой писем о неуплаченном налоге.