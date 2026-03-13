Жители Суджи рассказали, что встречали участников операции «Поток» с радостью

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Жители приграничного города Суджа Курской области, который попал под оккупацию ВСУ в августе 2024 года, со слезами счастья встречали участников операции по освобождению города «Поток», кормили их, помогали отмыться от сажи.
«Помню, как в марте того года увидели чумазых, как трубочисты, солдат с красными повязками. Они к нам заходили, говорили о скорой эвакуации. А мы их звали поесть, помыться», — рассказала ТАСС местная жительница.
Женщина с улыбкой добавила, что невооруженным глазом было видно, кто из солдат зашел в город по земле, а кто — по трубе.
Об освобождении Суджи силами группировки «Север» Минобороны РФ сообщило 13 марта 2025 года. К началу освобождения города и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ, привела проведенная российскими военнослужащими операция «Поток». В ходе нее бойцы сводного штурмового отряда ВС РФ, преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что в операции участвовали более 600 военнослужащих. Он отметил «героические действия сводного штурмового подразделения», которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.