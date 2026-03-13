Обломки БПЛА обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре

Обломки БПЛА обнаружены на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщил мэр города Евгений Наумов.
По его словам, пострадавших и повреждений нет.
«На месте работают специальные и экстренные службы», — написал глава города в Telegram-канале.
Несколькими часами ранее над Севастополем было сбито три воздушных цели.
