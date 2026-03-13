Ричмонд
Обломки БПЛА обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре

Обломки БПЛА обнаружены на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщил мэр города Евгений Наумов.

Обломки БПЛА обнаружены на проезжей части дороги в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщил мэр города Евгений Наумов.

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

«На месте работают специальные и экстренные службы», — написал глава города в Telegram-канале.

Несколькими часами ранее над Севастополем было сбито три воздушных цели.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
