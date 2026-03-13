Спящие ракеты-невидимки: Иран готовит изощренную месть за атаки и аятоллу

«Обнаружить их практически невозможно. Чтобы найти донную ракету, надо обследовать очень большую территорию. Это затратно и трудоёмко, а эффективность такой операции очень маленькая, поэтому донные ракеты даже были запрещены в своё время. Но так как сейчас американцы не стали продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях, то мы можем сказать, что остался только один договор об ограничении ядерных испытаний, а все остальное “умерло”», — отметил Кнутов.