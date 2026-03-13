Спящие ракеты-невидимки: Иран готовит изощренную месть за атаки и аятоллу

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется с каждым часом. После ранения нового верховного лидера Ирана Тегеран объявил о готовности применить секретное оружие, которое уже назвали «невидимками».
Речь идет об уникальных подводных ракетах, способных в считанные минуты стереть с лица земли военные базы США и уничтожить авианосцы.
О том, что ждет противников исламской республики и почему американский десант окажется в ловушке, aif.ru рассказали военные эксперты.
«Спящие» ракеты готовы ударить со дна моря.
Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави сделал громкое заявление: Иран в ближайшее время может нанести ответные удары с использованием принципиально новых ракетных систем. Речь идет не просто о баллистических снарядах, а об оружии, которое скрывается на дне моря.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru раскрыл детали этой технологии, которая приводит западных аналитиков в ужас.
«Этот тип ракет называется “донные”. Они находятся под водой, лежат в так называемом “спящем” состоянии. Когда дается команда, ракета выходит наружу, на поверхности включается маршевый двигатель и ракета летит в сторону цели», — объяснил он.
Главная особенность этого вооружения — абсолютная скрытность. Пока «спящая» ракета лежит на дне, засечь её не может ни один гидролокатор. Поиск в этом случае можно сравнить с попыткой найти конкретную песчинку в пустыне.
«Обнаружить их практически невозможно. Чтобы найти донную ракету, надо обследовать очень большую территорию. Это затратно и трудоёмко, а эффективность такой операции очень маленькая, поэтому донные ракеты даже были запрещены в своё время. Но так как сейчас американцы не стали продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях, то мы можем сказать, что остался только один договор об ограничении ядерных испытаний, а все остальное “умерло”», — отметил Кнутов.
Цели для ударов такими ракетами могут быть вполне определенными.
«Они могут ударить по морским базам США, могут поразить авианосцы, если они стоят на якоре. В этой ситуации практически гарантировано попадание. Но американские авианосцы, как правило, не стоят на месте, они все время двигаются. У Ирана нет спутниковой системы слежения за такими целями. Если у них есть оптико-электронная система слежения, то она позволит бить по движущимся целям», — добавил военный эксперт.
Огненное возмездие с неба.
Параллельно с угрозами из-под воды, Иран уже продемонстрировал свою мощь с воздуха. В Сети появились кадры, снятые израильским пилотом, на которых запечатлен настоящий «огненный дождь». Восемь десятков боевых блоков тяжелой иранской ракеты «Хоррамшахр-4» с кассетной боевой частью обрушились на цели. Суббоеприпасы, выходящие из ракеты, создали иллюзию горящего ливня, накрывающего территорию.
Юрий Кнутов пояснил, почему эту ракету называют оружием возмездия:
«Технические характеристики иранской ракеты “Хоррамшахр-4”, которая вызвала “огненный дождь” над Израилем, засекречены. Американцы говорили, ракета, возможно, способна пролететь 10000 километров, то есть, по сути, до территории США. Боевая часть весит одну тонну. Она может быть моноблочной, может быть с разделяющейся головной частью, может быть кассетной».
Эксперт считает, что этот пуск стал прямым сигналом Вашингтону. В Пентагоне активно обсуждают возможность проведения десантной операции в Ормузском проливе, чтобы захватить плацдарм и обеспечить безопасность танкеров. Однако иранцы показали, что готовы встретить гостей «огненным дождем».
«Сейчас идут разговоры о том, что американцы могут провести десантную операцию в Ормузском проливе и захватить часть территории Ирана, прилегающей к нему, создать там плацдарм, который обезопасит прохождение танкеров и гражданских транспортных судов. Кассетная боевая часть таких ракет будет очень эффективна против американского десанта в случае его высадки на побережье. Поэтому это была, фактически, демонстрация возможности нанесения тяжёлого ущерба американским военным», — отметил Кнутов.
Хотя количество таких ракет пока ограничено, по мнению эксперта, при необходимости их производство будет увеличено в десятки раз.
Удар по лидеру не сломит стратегию.
Поводом для эскалации стало покушение на нового верховного лидера страны. Представитель МИД Ирана подтвердил западным СМИ, что аятолла Моджтаба Хаменеи ранен. Данные о его состоянии разнятся: одни источники говорят о легком ранении, другие настаивают на ампутации и коме. Официально заявляется, что аятолла чувствует себя хорошо.
Однако, как подчеркивают эксперты, даже физическое устранение лидера не остановит машину возмездия. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов объяснил, что стратегия Тегерана давно вышла за рамки зависимости от одного человека.
«Иран уже действует так, как он действует. Потеря нового лидера, либо потеря ещё кого-то из руководства не приведёт к изменению стратегии исламской республики. Она продолжит войну, продолжит атаковать базы США в регионе, продолжит атаковать Израиль. Они будут использовать тот потенциал, который у них есть, будут пытаться растянуть его на как можно большее время, чтобы продолжать свою стратегию», — объяснил эксперт.
Таким образом, регион стоит на пороге большой войны, где Иран готов применить как подводные ракеты-невидимки, так и тяжелые баллистические комплексы.