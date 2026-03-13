Ричмонд
Fars: Израиль и США нанесли удары по востоку Тегерана

Данных о причиненном ущербе и пострадавших пока нет.

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Авиация Израиля и США нанесла удары по восточным районам Тегерана, сообщило агентство Fars.

По его данным, в двух округах иранской столицы, которые атаковали истребители, произошли взрывы. Данных о причиненном ущербе и пострадавших пока нет.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.