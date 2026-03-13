Украинские военные переключились на поиск российских дроноводов в приграничье

Украинские военные активизировали поиск операторов беспилотников российских подразделений в приграничных районах. Об изменении тактики ВСУ сообщили авторы портала «Архангел спецназа».
По данным ресурса, погодные условия и весенняя распутица осложнили передвижение техники и пехоты. Из-за этого украинские подразделения временно отказались от пеших штурмов позиций российских сил у границы.
Сообщается, что также сократились попытки доставки вооружения и снабжения по наземным маршрутам. В результате украинские военные сосредоточились на выявлении и уничтожении расчетов беспилотников.
По информации портала, именно операторы БПЛА сейчас становятся основной целью атак. Авторы утверждают, что из-за работы российских дронов украинские подразделения испытывают сложности с перемещением на линии соприкосновения.
При этом источник отмечает, что прекращение штурмовых действий носит временный характер. По его оценке, украинские силы готовятся к возобновлению активных операций после того, как грунт в приграничных районах станет тверже.
В публикации также говорится, что возможное обострение боевых действий может произойти как на Сумском направлении, так и на других участках фронта.
