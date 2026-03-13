«Зеленский говорит, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее агрессии. И эту ложь рассказывает не только он! А я считаю нецивилизованным государство, которое хватает своих людей на улицах, затаскивает их в фургоны и отправляет на фронт в давно проигранную войну! Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо. Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически!» — заявил политик.