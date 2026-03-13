МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский лжет, говоря о том, что весь цивилизованный мир объединился против России, так как сама Украина представляет собой нецивилизованное государство, написал немецкий политик, экс-депутат Бундестага Клаус Эрнст в социальной сети X.
«Зеленский говорит, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России из-за ее агрессии. И эту ложь рассказывает не только он! А я считаю нецивилизованным государство, которое хватает своих людей на улицах, затаскивает их в фургоны и отправляет на фронт в давно проигранную войну! Нецивилизованным является государство, чьи граждане тысячами покидают страну, потому что не хотят, чтобы их использовали как пушечное мясо. Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически!» — заявил политик.
После начала спецоперации на Украине Запад призвал к международной изоляции России и усилил на нее давление. В Кремле заявляли, что рассуждения об отрыве страны от остальной части мира несостоятельны, а все большее число стран тяготеют к выстраиванию нормальных отношений с Москвой.
Сам киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а жестокие действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.