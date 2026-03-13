Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар Storm Shadow по Брянску связали с полком беспилотных сил ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Брянску, нанесенного 10 марта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после ракетного удара по Брянску, нанесенного 10 марта. По данным следствия, в результате атаки погибли семь мирных жителей, еще десятки получили ранения.

Как сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север», ответственность за корректировку удара по Брянску взял на себя 413-й полк «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ.

По информации канала, подразделением командует Евгений Карась, который ранее возглавлял украинскую радикальную организацию С14 (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Следственный комитет РФ также заявил, что среди лиц, причастных к атаке, рассматриваются представители украинских спецслужб и высшего политического руководства Украины.

По данным следствия, удар по Брянску был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. Всего, как утверждают в СК, было выпущено восемь ракет.

Организация С14, также известная как «Сич», была создана на Украине в 2009 году. В 2018 году она получила широкую известность после нападений на цыганские лагеря.

Сам Карась ранее упоминался в расследовании убийства журналиста Олеся Бузины в Киеве в 2015 году. Тогда он проходил по делу как подозреваемый, однако позднее был освобожден.

Читайте также: Паника началась в Европе после жесткого предупреждения Путина.