Дочь Ким Чен Ына показывают по ТВ в КНДР почти так же часто, как его самого

В этом году Ким Чжу Э уже видели в том числе гуляющей с народом, на церемонии открытия новой улицы в Пхеньяне, на концерте с отцом под руку, за стрельбой из снайперской винтовки, на испытаниях РСЗО и стратегических крылатых ракет. На военном параде в феврале она появилась в парном с отцом кожаном тренче. А при посещении лидером КНДР Кымсусанского дворца Солнца по случаю Нового года Ким Чжу Э стояла вместе с ним в самом центре первого ряда.