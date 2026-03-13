Дочь Ким Чен Ына показывают по ТВ в КНДР почти так же часто, как его самого

СЕУЛ, 13 мар — РИА Новости. Число дней, в течение которых телевидение КНДР хотя бы раз показывало кадры с дочерью Ким Чен Ына Ким Чжу Э, за более чем три года превысило 600, причем в 2025 году по частоте появления на ТВ она приблизилась к показателям отца, выяснило РИА Новости, проанализировав архивы телевидения КНДР.
Ким Чен Ын впервые показал народу свою дочь, которая вместе с ним наблюдала за пуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа «Хвасон-17», в 2022 году. С тех пор Ким Чжу Э начала все больше появляться на публике. Лидер КНДР брал ее практически на все важные мероприятия, будь то посещение завода с ракетами или футбольный матч. Сообщения о девочке публиковались на первой полосе главной партийной газеты страны «Нодон Синмун», а центральное телевидение не прекращало крутить кадры с ней.
Результаты анализа РИА Новости показали, что с ноября 2022 года число дней, когда на телевидении хотя бы раз появлялась юная Ким Чжу Э, превысило 608. И это при том, что не все видеосюжеты телевидения КНДР доступны в архивах ретрансляторов.
Особенно заметным её присутствие стало в 2025 году, каждый месяц она появлялась на экране не менее 24 дней. Хотя по общему времени эфира она значительно уступает самому Ким Чен Ыну, по числу дней появления на телевидении этот показатель уже приближается к его уровню.
В сентябре прошлого года Ким Чен Ын взял дочку с собой в Китай в ходе официального визита для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Это стало первым официальным появлением Ким Чжу Э на публике за границей. Южнокорейские СМИ назвали это своего рода «дипломатическим дебютом», усиливающим предположения, что юную дочь Ким Чен Ына готовят к роли первой женщины-лидера КНДР.
Отец нынешнего лидера КНДР, Ким Чен Ир, перед тем как занять пост главы государства, также вместе со своим отцом Ким Ир Сеном посетил Китай для встречи с лидером КНР Дэн Сяопином.
В этом году Ким Чжу Э уже видели в том числе гуляющей с народом, на церемонии открытия новой улицы в Пхеньяне, на концерте с отцом под руку, за стрельбой из снайперской винтовки, на испытаниях РСЗО и стратегических крылатых ракет. На военном параде в феврале она появилась в парном с отцом кожаном тренче. А при посещении лидером КНДР Кымсусанского дворца Солнца по случаю Нового года Ким Чжу Э стояла вместе с ним в самом центре первого ряда.
Примечательно, что девочку скорее можно увидеть на испытаниях вооружений или строительстве атомной подлодки, чем на открытии сельскохозяйственных комплексов или при посещении Ким Чен Ыном заводов и строительных площадок. В то же время на стройке Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции в РФ в январе Ким Чжу Э появилась вместе с отцом.
Как заявляли РИА Новости южнокорейские эксперты, дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э уже в ближайшие пять лет может пройти последнюю стадию подготовки к наследованию власти, а после следующего X съезда Трудовой партии Кореи перейти к роли официально назначенного преемника. При этом, по прогнозу эксперта, в течение этого пятилетнего периода системы IX съезда частота её публичных появлений будет только увеличиваться.
Ранее разведка Южной Кореи также заявила, что Ким Чжу Э близка к назначению преемницей. А южнокорейские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что дочь Ким Чен Ына, рожденную, по оценкам, примерно в 2012—2013 годах, в этом году якобы назначили руководителем главного ракетного управления КНДР.