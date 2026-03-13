Ричмонд
США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер

Постпред Уитакер: США ищут новые способы борьбы с беспилотниками.

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты ищут новые способы борьбы с беспилотниками на фоне операции против Ирана, так как уже существующие технологии не оправдывают свое использование против иранских дронов-камикадзе «Шахед».

«Что ж, мы определённо довольно быстро продвигаемся в сфере ПВО и борьбы с беспилотниками, и здесь можно многому научиться, наблюдая за тем, что сейчас происходит с дронами “Шахед” … У нас есть пара своего рода “полевых лабораторий”, где мы можем испытывать разные решения», — сказал Уитакер каналу Fox Business.

Уитакер признал, что использование американских зенитно-ракетных комплексов Patriot против беспилотников невыгодно.

«Есть действительно выдающиеся технологии. Patriot, как вы понимаете, одна из них, но один запуск стоит 4 миллиона долларов, а эффективность составляет 96−98%, и это слишком дорого, особенно когда речь идёт о дронах “Шахед” стоимостью менее 20 тысяч долларов, которые очень дёшевы в производстве и могут быть быстро масштабированы», — сказал Уитакер каналу Fox Business.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

