США ищут новые способы борьбы с беспилотниками, заявил Уитакер

«Есть действительно выдающиеся технологии. Patriot, как вы понимаете, одна из них, но один запуск стоит 4 миллиона долларов, а эффективность составляет 96−98%, и это слишком дорого, особенно когда речь идёт о дронах “Шахед” стоимостью менее 20 тысяч долларов, которые очень дёшевы в производстве и могут быть быстро масштабированы», — сказал Уитакер каналу Fox Business.