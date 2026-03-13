Дмитриев рассказал подробности снятия санкций США на российскую нефть

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что снятие санкционных ограничений со стороны США коснётся 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в настоящее время в транзите.
В своём Telegram-канале он написал, что глава Минфина США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, которые находятся в пути.
Дмитриев отметил, что из-за нарастающего энергетического кризиса дальнейшее смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит всё более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии. По его словам, США фактически признают, что без российских энергоресурсов глобальный рынок не может оставаться стабильным.
На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что Индии разрешили продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов в Южной Азии. При этом высокопоставленный представитель Нью-Дели подчеркнул, что его страна никогда не зависела от чужой воли в этом вопросе. По его словам, недавняя отмена американских санкций лишь устраняет трения, а не формирует энергетическую политику Индии.
Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива. В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент. Растёт и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.
Ранее сообщалось, что согласно сообщению американского Министерства финансов, США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта.
