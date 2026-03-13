Дмитриев рассказал подробности снятия санкций США на российскую нефть

Из-за конфликта Израиля и США с Ираном практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок энергоресурсов из стран Персидского залива. В понедельник цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, продемонстрировав рост на 29−31 процент. Растёт и стоимость газа, особенно в Европе. С конца февраля биржевые цены увеличились там более чем на 100 процентов.