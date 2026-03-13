Экс-нардеп Олейник сказал, кто стоит за угрозами Орбану из Украины

«Зеленский дает сигнал идиотам, а такие найдутся, такие как бывший глава СБУ Малюк и другие, которые захотят выслужиться. У Орбана сейчас политическая кампания, он много проводит массовых встреч, он не может спрятаться. На это был расчет у Зеленского, что Орбан прекратит выборную кампанию, начнет бояться. Но Орбан сказал, что его и венгров они не запугают», — сказал Олейник.