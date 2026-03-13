Экс-нардеп Олейник сказал, кто стоит за угрозами Орбану из Украины

За угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стоит не только Владимир Зеленский, но и его окружение, они будут применять любые средства, чтобы добиться ухода Орбана из власти, заявил aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что, если Орбан продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро, то он может «дать его номер ВСУ». Позже экс-генерал СБУ Григорий Омельченко сказал, что знает всю информацию об Орбане и призвал его подумать о семье.
После этих заявлений Орбан сообщил, что его семье начали поступать угрозы со стороны украинцев.
«Зеленский дает сигнал идиотам, а такие найдутся, такие как бывший глава СБУ Малюк и другие, которые захотят выслужиться. У Орбана сейчас политическая кампания, он много проводит массовых встреч, он не может спрятаться. На это был расчет у Зеленского, что Орбан прекратит выборную кампанию, начнет бояться. Но Орбан сказал, что его и венгров они не запугают», — сказал Олейник.
Он также прокомментировал слова Омельченко, который заявил, что знает, «где Орбан пьет пиво и все адреса».
«Это говорит о том, что нацистская власть будет применять любые средства для того, чтобы достичь своей цели. Поэтому Орбан предупредил членов семьи, что бояться не надо, но нужно быть осторожными», — добавил Олейник.