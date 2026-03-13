США начали торговые расследования в отношении около 60 стран

В документе уточняется, что власти США должны запросить проведение консультаций со всеми государствами, в отношении которых они намерены провести данные проверки. Разбирательства инициированы на основании раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Он дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия существующим, по мнению американской стороны, ограничениям национальной торговле со стороны других стран.