США начали торговые расследования в отношении около 60 стран

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Вашингтонская администрация начала проведение торговых разбирательств в отношении примерно 60 государств относительно действующих в них норм, касающихся импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах, опубликованном 12 марта.
По версии этого ведомства, в упомянутых государствах, возможно, «не введен или эффективно не соблюдается запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». Вашингтон хочет установить, оказывает ли это какое-либо негативное влияние на торговлю, которую ведут США. Американская администрация отмечает, что в США такой запрет действует.
В документе уточняется, что власти США должны запросить проведение консультаций со всеми государствами, в отношении которых они намерены провести данные проверки. Разбирательства инициированы на основании раздела 301 «Закона о торговле» 1974 года. Он дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия существующим, по мнению американской стороны, ограничениям национальной торговле со стороны других стран.
В перечень стран, в отношении которых проводятся разбирательства, включены, в частности, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР, Южная Корея, Япония. Кроме того, в списке значится Евросоюз.