Песков заявил, что Венесуэла остается другом для России

Венесуэла продолжает оставаться дружественной для России страной. Об это 13 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно. Конечно», — отметил представитель Кремля на соответствующий вопрос РИА Новости.
Напомним, Россия совместно со странами-единомышленниками намерена оказывать полную поддержку народам Венесуэлы и Кубы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва продолжит помогать своим друзьям.
Ранее KP.RU писал, что Россия сыграла ключевую роль в сохранении государственной независимости Венесуэлы.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, многолетняя позиция Москвы была решающим фактором. Дипломат отметила, что без российской поддержки ситуация в Каракасе могла бы развиваться совсем иначе.