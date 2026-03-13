Ричмонд
Эксперт ЦРУ оценил шансы США и Израиля на победу в войне с Ираном

Бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку заявил, что США и Израиль не способны добиться военной победы над Ираном.

Бывший аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку заявил, что США и Израиль не способны добиться военной победы над Ираном. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам Кирьяку, современные конфликты меняют характер ведения войны. Он отметил растущую роль беспилотников, включая дроны-камикадзе, которые, по его мнению, становятся одним из ключевых инструментов боевых действий.

Эксперт заявил, что для победы Соединенным Штатам и Израилю пришлось бы полностью сменить политическую систему Ирана. По его словам, речь шла бы о свержении действующего правительства, устранении руководства страны и формировании нового властного аппарата, ориентированного на США и Израиль.

Кирьяку считает, что реализация подобного сценария практически невозможна. По его оценке, для Ирана победа в конфликте может означать просто сохранение существующего режима и способность выдержать военное давление.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны регулярно наносят удары по объектам друг друга.

В Израиле заявляли, что целью операции является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты, в свою очередь, предупреждали о возможности уничтожения военного потенциала страны и призывали иранских граждан к смене власти.

Иранские власти заявляли о готовности защищать страну и отмечали, что пока не видят оснований для возобновления переговоров.

Читайте также: Паника началась в Европе после жесткого предупреждения Путина.

