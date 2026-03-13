Эксперт ЦРУ оценил шансы США и Израиля на победу в войне с Ираном

По словам Кирьяку, современные конфликты меняют характер ведения войны. Он отметил растущую роль беспилотников, включая дроны-камикадзе, которые, по его мнению, становятся одним из ключевых инструментов боевых действий.
Эксперт заявил, что для победы Соединенным Штатам и Израилю пришлось бы полностью сменить политическую систему Ирана. По его словам, речь шла бы о свержении действующего правительства, устранении руководства страны и формировании нового властного аппарата, ориентированного на США и Израиль.
Кирьяку считает, что реализация подобного сценария практически невозможна. По его оценке, для Ирана победа в конфликте может означать просто сохранение существующего режима и способность выдержать военное давление.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны регулярно наносят удары по объектам друг друга.
В Израиле заявляли, что целью операции является недопущение получения Тегераном ядерного оружия. Соединенные Штаты, в свою очередь, предупреждали о возможности уничтожения военного потенциала страны и призывали иранских граждан к смене власти.
Иранские власти заявляли о готовности защищать страну и отмечали, что пока не видят оснований для возобновления переговоров.
