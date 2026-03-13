Ричмонд
«ВХ»: сбитый KC-135 — первая крупная потеря США самолётов такого типа за время операции

Сбитый над территорией западного Ирака американский самолёт-заправщик KC-135 является первой крупной потерей США самолётов такого типа за время операции «Эпическая ярость».

Сбитый над территорией западного Ирака американский самолёт-заправщик KC-135 является первой крупной потерей США самолётов такого типа за время операции «Эпическая ярость».

Об этом пишет «Военная хроника», утверждая, что самолёт был сбит Ираном.

Также отмечается, что второй топливозаправщик KC-135 был повреждён во время боевого вылета над Ираком.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило об инциденте с двумя самолётами: один потерпел крушение на западе Ирака, а второй «благополучно приземлился». Утверждалось, что ЧП случилось не в результате вражеской атаки или огня по своим.

Позже в CBS писали, что второй самолёт-заправщик США KC-135 был подбит и приземлился в Израиле.

В IRIB заявили, что весь экипаж американского самолёта KC-135 погиб.

