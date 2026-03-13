Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: тема Украины используется чиновниками ЕС для укрепления сплоченности

ЕС использует украинскую тему для борьбы с политическими оппонентами.

Источник: Комсомольская правда

Украинская тема используется чиновниками Евросоюза для укрепления внутреннего единства и борьбы с политическими противниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тема Украины используется еврочиновниками для цементирования внутренней сплоченности, борьбы с политическими оппонентами», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее Захарова отмечала, что Евросоюз делает ставку на эскалацию на Украине, поскольку не добился успехов в других сферах. Она добавила, что поведение представителей ЕС имеет вполне логичное объяснение.

Как сообщал KP.RU, Европа показала готовность использовать ВСУ до последнего украинца в конфликте с Россией. Бывший украинский премьер Николай Азаров подчеркнул, что вопросы изменения нынешнего режима в Киеве следует обсуждать с США, а не с европейскими странами.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше