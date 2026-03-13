Украинская тема используется чиновниками Евросоюза для укрепления внутреннего единства и борьбы с политическими противниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Тема Украины используется еврочиновниками для цементирования внутренней сплоченности, борьбы с политическими оппонентами», — сказала дипломат в интервью РИА Новости.
Ранее Захарова отмечала, что Евросоюз делает ставку на эскалацию на Украине, поскольку не добился успехов в других сферах. Она добавила, что поведение представителей ЕС имеет вполне логичное объяснение.
Как сообщал KP.RU, Европа показала готовность использовать ВСУ до последнего украинца в конфликте с Россией. Бывший украинский премьер Николай Азаров подчеркнул, что вопросы изменения нынешнего режима в Киеве следует обсуждать с США, а не с европейскими странами.