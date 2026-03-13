Минпромторг готов поддержать производителей комплектующих для беспилотных систем

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассматривает возможность компенсировать разницу в стоимости между отечественными комплектующими для беспилотных авиационных систем (БАС) и зарубежными аналогами, если российские детали окажутся дороже. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.
Как пояснил начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк, отдельные российские компоненты уже производятся, однако их стоимость может превышать зарубежные аналоги. Аккумуляторные батареи отечественного производства примерно на 20% дороже импортных, хотя отличаются более высокой мощностью и производительностью.
В таких случаях министерство готово оказывать поддержку производителям комплектующих для беспилотных систем во взаимодействии с компаниями, выпускающими конечную продукцию. Ведомство и участники рынка также обсуждают механизмы стимулирования спроса на российские компоненты.