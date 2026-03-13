Минпромторг готов поддержать производителей комплектующих для беспилотных систем

Как пояснил начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк, отдельные российские компоненты уже производятся, однако их стоимость может превышать зарубежные аналоги. Аккумуляторные батареи отечественного производства примерно на 20% дороже импортных, хотя отличаются более высокой мощностью и производительностью.