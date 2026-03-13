Ричмонд
Минпромторг готов поддержать производителей комплектующих для беспилотных систем

Отдельные российские компоненты уже производятся, однако их стоимость может превышать зарубежные аналоги, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассматривает возможность компенсировать разницу в стоимости между отечественными комплектующими для беспилотных авиационных систем (БАС) и зарубежными аналогами, если российские детали окажутся дороже. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

Как пояснил начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк, отдельные российские компоненты уже производятся, однако их стоимость может превышать зарубежные аналоги. Аккумуляторные батареи отечественного производства примерно на 20% дороже импортных, хотя отличаются более высокой мощностью и производительностью.

В таких случаях министерство готово оказывать поддержку производителям комплектующих для беспилотных систем во взаимодействии с компаниями, выпускающими конечную продукцию. Ведомство и участники рынка также обсуждают механизмы стимулирования спроса на российские компоненты.