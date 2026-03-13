Дымит разлом: почему конфликт на Ближнем Востоке не ограничится региональными потрясениями

Хранилища заполнены менее чем на 30% при норме 45% для этого времени года. Ситуация хуже, чем в 2022 году, когда Европа вступала в кризис с полными запасами. Зависимость от российского трубопроводного газа сменилась зависимостью от катарского и американского СПГ. Но теперь выяснилось, что СПГ тоже уязвим — он идет через те же узкие проливы, что и нефть. Химическая и металлургическая отрасли находятся в режиме «стоп-старт». При текущих ценах многие заводы работают в убыток, используя накопленные запасы сырья. Если цены сохранятся до лета, волна остановок и переноса производств в США станет массовой.