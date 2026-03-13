Дымит разлом: почему конфликт на Ближнем Востоке не ограничится региональными потрясениями

Мир вступает в новую энергетическую реальность. Текущий кризис — не просто очередной ценовой шок, а структурный разлом. Эпоха, когда энергия была относительно доступна и глобальна, сменяется эпохой фрагментации, высоких рисков и перманентной волатильности. Ближний Восток перестал быть просто «регионом нестабильности» — он стал эпицентром, где решается судьба глобализации.
Триада.
Сейчас мировая энергетика одновременно переживает три вида кризиса.
Первый. Так называемый логистический коллапс. Ситуация определяется не столько дефицитом добычи, сколько невозможностью доставить продукт потребителю. Ормузский пролив — бутылочное горлышко планеты — фактически перекрыт. Через пролив проходило 20 млн баррелей нефти и конденсата в сутки плюс 25% мирового СПГ. Сейчас фактически трафик остановлен. Страны Персидского залива вынуждены сокращать добычу, так как хранилища переполнены. Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются перенаправить потоки по резервным трубопроводам в обход пролива, но их мощности покрывают лишь 15−20% от обычного экспорта.
Второй. Это — ценовой шок. Рынок перешел в режим «аукциона на выживание». Сорт нефти Brent вошел в коридор $100−119 за баррель. Рыночная премия за риск составила рекордные $18 за баррель (обычно $2−5). Это означает, что рынок не верит в быстрое разрешение конфликта. Европейский газовый индекс TTF вырос на 60% за неделю, достигнув уровней, сопоставимых с пиками 2022 года. При этом физический дефицит пока не наступил, поскольку идет отбор из ПХГ, но в цены уже закладывают будущую нехватку.
Третий — психологический шок. Доверие к глобальным цепочкам поставок разрушено. Участники экономических отношений осознали, что любой морской маршрут может быть перекрыт в любой момент. Это запускает процесс «деглобализации энергетики», который будет длиться годы.
Что касается Европы, то иллюзия ее безопасности разрушена. Ситуацию в Европе можно охарактеризовать термином «ловушка СПГ».
Хранилища заполнены менее чем на 30% при норме 45% для этого времени года. Ситуация хуже, чем в 2022 году, когда Европа вступала в кризис с полными запасами. Зависимость от российского трубопроводного газа сменилась зависимостью от катарского и американского СПГ. Но теперь выяснилось, что СПГ тоже уязвим — он идет через те же узкие проливы, что и нефть. Химическая и металлургическая отрасли находятся в режиме «стоп-старт». При текущих ценах многие заводы работают в убыток, используя накопленные запасы сырья. Если цены сохранятся до лета, волна остановок и переноса производств в США станет массовой.
Если Европа страдает от высоких цен, то Азия столкнулась с физическим отсутствием сырья. Например, Китай и Индия сокращают переработку на НПЗ, так как танкеры с ближневосточной нефтью не приходят. Китай, Япония и Корея начали агрессивную скупку всего доступного СПГ на спотовом рынке, перебивая цену у Европы. Это создает «эффект пылесоса» и раскручивает инфляцию по спирали.
США оказались в двойственной позиции. Как крупнейший производитель нефти и экспортер СПГ, США получают сверхдоходы от роста цен. Европейские заводы рассматривают перенос мощностей в США. Однако рост цен на бензин внутри страны ($3,41 за галлон и приближение к психологическому порогу $4) создает политические риски для администрации Трампа. Если цены на заправках продолжат расти, социальное недовольство перевесит геополитические победы.
Планы на будущее.
В целом же ситуация находится в движении, и уже сейчас можно выделить несколько долгосрочных трендов, которые сформируют энергетику будущего.
1. Фрагментация мирового рынка. Единый глобальный рынок энергоносителей, где цена определяется биржевыми котировками, уходит в прошлое. Мир разделится на макрорегионы с собственными ценами. Атлантический бассейн (Европа + США) будет жить по одним ценам, Азиатско-Тихоокеанский (Китай, Япония) — по другим (с премией за риск доставки), а регион Персидского залива — по третьим.
Спотовая торговля сократится. Страны будут стремиться заключать долгосрочные, на 10−20 лет, межправительственные соглашения с фиксированными объемами и формулами цены, чтобы гарантировать физические поставки.
2. Возрождение трубопроводов. Кризис показал уязвимость морских перевозок. Это вызовет переоценку роли трубопроводного транспорта. Возможно оживление обсуждения проектов, которые считались «мертвыми». Например, газопровод из Ирана в Пакистан и Индию или усиление мощностей трубопроводов из Средней Азии в Китай.
Для Европы же, хотя политически возврат к российскому трубопроводному газу сейчас невозможен, экономически дискуссии об этом начнутся, если зима 2026/27 будет холодной, а СПГ — дорогим. При этом возможно подписание новых долгосрочных контрактов с Азербайджаном и Туркменией (по дну Каспия) как альтернатива.
3. Возвращение угля и атома. Высокие цены на газ заставят многие страны пересмотреть свои «зеленые» планы. В Европе и Азии будут продлеваться сроки службы угольных электростанций, которые собирались закрыть. Экологическая повестка отступает перед угрозой замерзания и остановки заводов.
Дискуссии о строительстве новых АЭС в Польше, Чехии и Франции получат дополнительный импульс. Атомная энергетика рассматривается как островок стабильности в море волатильности. Однако сроки строительства в 10−15 лет не решают проблему сегодняшнего дня.
4. Трансформация роли Ближнего Востока. Страны Залива, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, окажутся перед сложным выбором. В краткосрочной перспективе они теряют доходы из-за невозможности экспортировать. А в долгосрочной — попытаются диверсифицировать маршруты экспорта. Возможно ускорение строительства газопроводов в обход Ормуза, развитие мощностей по сжижению в Омане с выходом в Аравийское море, минуя пролив, а также увеличение мощностей для экспорта нефти по трубопроводам к Красному морю.
Страны Залива поймут, что полагаться на военный зонтик США, который не может гарантировать безопасность пролива, рискованно. Это усилит их стремление к многовекторной политике и балансированию между США и Китаем.
Стоя перед выбором.
Сложно сказать, что будет дальше, но если кризис будет затяжным, а вероятность этого — примерно 60%, то военная фаза может длиться до четырех месяцев. Пролив периодически будет блокироваться, судоходство будет осуществляться военными конвоями с перебоями. Цены на нефть в $100−120, на газ — на 40−50% выше средних значений 2025 года. По экономике: стагфляция в Европе, замедление роста в мире. Европа пройдет зиму 2026/27 с рекордно высокими ценами, но без коллапса благодаря экстренным мерам.
С вероятностью в 25% можно ожидать эскалацию и тотальную войну. В этом случае она распространится на соседние страны, последуют удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ. Нефть перевалит $150, газ — $2000 за тысячу кубов. Экономика скатится в глобальную рецессию. Европейская промышленность, скорее всего, остановится.
С вероятностью 15% можно ожидать дипломатического урегулирования конфликта. Например, под влиянием России и Китая стороны садятся за стол переговоров. Иран получает гарантии снятия санкций в обмен на гарантии безопасности судоходства. Нефть, скорее всего, вернется к $80−90, газ — к $300−400. Инфляция в мире будет замедляться, а глобальная экономика избежит рецессии. Но доверие к безопасности морских маршрутов будет подорвано надолго.
Что касается МЭА (Мирового энергетического агентства) как подушки безопасности. Несмотря на остроту, ситуация пока не переросла в катастрофу 2022 года благодаря наличию буферов.
Страны МЭА обладают стратегическими запасами в 1,2 млрд баррелей. На экстренном заседании 10 марта обсуждалось рекордное высвобождение 182 млн баррелей для стабилизации рынка.
Саудовская Аравия и ОАЭ имеют [хоть и] ограниченные мощности трубопроводов в обход Ормузского пролива, что позволяет частично сохранить экспорт.
В мире сохраняется около 3,7 млн баррелей в сутки свободных мощностей (в основном в Саудовской Аравии и ОАЭ), однако их наращивание бессмысленно при блокированном экспортном маршруте.
Текущий кризис обнажил фундаментальный просчет европейской энергетической стратегии — замена трубопроводного газа на морской СПГ не устранила зависимость, а лишь сменила контрагента и добавила риск морских коммуникаций.
Будем наблюдать за:
реакцией МЭА и G7. То есть будет ли задействован механизм высвобождения резервов и в каком объеме;
позицией Катара. С точки зрения возобновления производства и поиска альтернативных наземных маршрутов экспорта;
политическим решением США. То есть их способностью обеспечить военную деблокаду пролива без расширения конфликта;
учетом российского фактора. То есть готовностью ЕС активировать «чрезвычайные положения» для закупки российского газа для прохождения зимнего сезона 2026/27.
А Европа вновь балансирует на грани энергетического коллапса, и ответы на эти вызовы определят глобальную энергетическую архитектуру на годы вперед.