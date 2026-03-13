В Госдуме перечислили льготы, которые положены начинающим фермерам

«Предназначена для граждан, желающих открыть крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Максимальная сумма — до 30 млн рублей, но реальный размер зависит от региона, специфики проекта и размера собственных средств заявителя. Требования: для получения гранта нужно разработать бизнес-план КФХ, а также создать не менее одного рабочего места. Расходовать грант на фермерское хозяйство можно на технику, строительство, покупку животных или корма. Проект должен быть реализован в течение 18 месяцев с момента получения средств», — разъяснила депутат.