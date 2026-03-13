В Госдуме перечислили льготы, которые положены начинающим фермерам

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала в беседе с RT, какие льготы смогут получить россияне, которые хотят стать фермерами.
Одна из популярных и доступных программ для начинающих фермеров — грант для развития фермерских хозяйств, напомнила парламентарий.
«Предназначена для граждан, желающих открыть крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ). Максимальная сумма — до 30 млн рублей, но реальный размер зависит от региона, специфики проекта и размера собственных средств заявителя. Требования: для получения гранта нужно разработать бизнес-план КФХ, а также создать не менее одного рабочего места. Расходовать грант на фермерское хозяйство можно на технику, строительство, покупку животных или корма. Проект должен быть реализован в течение 18 месяцев с момента получения средств», — разъяснила депутат.
Кроме того, она упомянула такую программу, как «Агромотиватор».
«Программа ориентирована на ветеранов СВО и участников боевых действий. Она создана с целью их социальной адаптации при возвращении к мирной жизни. Сумма — до 7 млн рублей, софинансирование — от 10%. Особое внимание — социальной значимости проекта, а также готовности создать минимум одно рабочее место», — отметила Оглоблина.
Также собеседница RT напомнила о гранте «Агротуризм».
«Его дают на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, в том числе модульных объектов, создание маршрутов, благоустройство территорий. Требуются разработанная концепция и бизнес-план. Сумма гранта — от 3 млн до 10 млн рублей», — рассказала депутат.
Сгенерировано с помощью ИИ.
Отмечается, что поддержка инициатив, предполагающих сочетание разных форм деятельности, может включать разнообразные меры — от помощи на стартовом этапе до содействия в реализации.
«При этом требованием часто становится наличие продуманной модели. Это может быть концепция, отражающая не только замысел, но и пути его реализации, а также документы, подтверждающие финансовую состоятельность идеи», — пояснила парламентарий.
Помимо этого, как подчеркнула Оглоблина, самозанятые граждане могут получить до 200 тыс. рублей по социальному контракту на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
«Средства предоставляются малоимущим гражданам на покупку оборудования, животных, семян и кормов при наличии земельного участка. Срок действия контракта — до одного года, обязателен бизнес-план», — заявила она.
По словам парламентария, для получения 200 тыс. рублей на ЛПХ необходимо наличие статуса самозанятого, а среднедушевой доход семьи (или одинокого гражданина) должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.
«В собственности или аренде должен быть земельный участок для ЛПХ. Деньги можно потратить на сельхозтехнику, скот, птицу, пчёл, теплицы, удобрения и корма», — заключила Оглоблина.
Ранее россиянам перечислили льготы для желающих переехать из города в деревню.