Силы ПВО отражают атаку БПЛА, нацеленных на промзону Невинномысска

Силы ПВО отражают налёт украинских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, заявил губернатор Владимир Владимиров.

Силы ПВО отражают налёт украинских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, заявил губернатор Владимир Владимиров.

«Есть сбития в окрестностях города», — добавил он.

При этом глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и напомнил, что за публикацию кадров пролётов БПЛА и работы ПВО предусмотрена административная ответственность.

Ранее обломки БПЛА были обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре.

