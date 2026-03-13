Силы ПВО отражают атаку БПЛА, нацеленных на промзону Невинномысска

Силы ПВО отражают налёт украинских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, заявил губернатор Владимир Владимиров.
«Есть сбития в окрестностях города», — добавил он.
При этом глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и напомнил, что за публикацию кадров пролётов БПЛА и работы ПВО предусмотрена административная ответственность.
Ранее обломки БПЛА были обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре.
