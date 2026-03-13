Новые ограничения для трудовых мигрантов готовит Госдума

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ рассматривают несколько законопроектов о реформе миграционной политики. Предлагается обязать трудовых мигрантов обеспечивать себя и членов своей семьи, проживающих в России, на уровне регионального прожиточного минимума. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, соответствующие инициативы находятся на рассмотрении парламента. Предполагается, что иностранные работники должны будут подтверждать наличие дохода не ниже установленного в регионе уровня с учетом коэффициентов.
Также предлагается обязать мигрантов вносить фиксированный авансовый платеж за каждого человека. В случае невыполнения этих требований патент или разрешение на работу может быть аннулировано либо не выдано. Это приведет к сокращению срока пребывания иностранного гражданина на территории России.
Контроль за выполнением новых требований планируется возложить на налоговые органы и МВД. Они будут проверять наличие доходов у иностранных работников.
Еще одно предложение касается членов семей трудовых мигрантов. Согласно инициативе, дети иностранных граждан, находящихся в России с целью заработка, должны будут покинуть страну в течение 30 дней после достижения 18 лет.
Изменения могут затронуть и мигрантов, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Такие документы предлагается не выдавать либо аннулировать, если иностранный гражданин в течение года работал менее 10 месяцев.
По словам Володина, новые меры направлены на усиление контроля за трудовой миграцией, доходами иностранных работников и их семьями. Предполагается, что это позволит эффективнее бороться с нелегальной занятостью.
Глава Госдумы также привел данные МВД о трудовой миграции. По его словам, в 2025 году иностранные граждане оформили 2,3 миллиона патентов на работу в России, что на 9% больше, чем годом ранее.
Каждый из них внес авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. Общий объем поступлений составил 172 миллиарда рублей. Это на 39% больше показателя предыдущего года.
Наибольшие суммы платежей зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Свердловской областях.
Володин отметил, что рост поступлений связан с легализацией занятости иностранных работников. По его словам, с 2024 года в России принято 22 федеральных закона, направленных на регулирование миграционной сферы.
