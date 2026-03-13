Ричмонд
Беспилотники атакуют промзону в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отражают налёт беспилотников на промышленную зону Невинномысска.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отражают налёт беспилотников на промышленную зону Невинномысска. По его словам, есть сбитые дроны в окрестностях города.

В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы ПВО и пролётов дронов.

Ранее сообщалось, что дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 украинских дронов над территориями пяти субъектов Федерации.

