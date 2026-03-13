Беспилотники атакуют промзону в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отражают налёт беспилотников на промышленную зону Невинномысска. По его словам, есть сбитые дроны в окрестностях города.
В регионе сохраняется режим беспилотной опасности. Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА и напомнил об административной ответственности за публикацию кадров работы ПВО и пролётов дронов.
Ранее сообщалось, что дежурные расчеты противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 14 украинских дронов над территориями пяти субъектов Федерации.
