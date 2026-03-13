Боец Викинг: ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне

«Они работают из Херсона, из ближайших к берегу поселков — из домов, прямо со дворов, то есть прикрываются мирными жителями, не стыдясь этого. По гражданке ходят также. Орудия они ставят прямо во дворах жилых домов, под высотки — для них это нормально. На островах, на берегу их нет», — сказал он.