Боец Викинг: ВСУ прикрываются мирными жителями в Херсоне

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области прячутся в жилых домах, размещая орудия прямо во дворах, на берегу и на островах они не работают. Об этом сообщил ТАСС оператор-техник расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Викинг.
«Они работают из Херсона, из ближайших к берегу поселков — из домов, прямо со дворов, то есть прикрываются мирными жителями, не стыдясь этого. По гражданке ходят также. Орудия они ставят прямо во дворах жилых домов, под высотки — для них это нормально. На островах, на берегу их нет», — сказал он.
Викинг уточнил, что с помощью БПЛА Supercam ведется разведка на правом берегу: контролируется обстановка, фиксируется передвижение противника и техники. После доразведки координаты передаются расчетам ударных БПЛА и наносится поражение. «Сегодня операторы “пойдут” на тот берег вести объективный контроль. Бывает, находим передвижение, ставим пометки, потом доразведка. Если командование считает, что это приоритетная цель — идет уничтожение», — отметил он.