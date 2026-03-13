«Из-за нехватки личного состава на линии боевого соприкосновения украинское командование направило в Сумскую область взвод украинских боевиков из механизированного подразделения, состоящий в основном из механиков-водителей и операторов-наводчиков, снятых с западной бронетехники. Следует отметить, что некоторые из них проходили подготовку на полигонах НАТО», — сказал он, сославшись на собственные источники.