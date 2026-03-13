Ричмонд
Марочко: Киев усилил группировку в Сумской снятыми с бронетехники механиками

Военный эксперт сообщил, что командование ВСУ пошло на этот шаг из-за нехватки личного состава.

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ из-за нехватки личного состава усилило группировку в Сумской области механиками и операторами-наводчиками, снятыми с западной бронетехники. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Из-за нехватки личного состава на линии боевого соприкосновения украинское командование направило в Сумскую область взвод украинских боевиков из механизированного подразделения, состоящий в основном из механиков-водителей и операторов-наводчиков, снятых с западной бронетехники. Следует отметить, что некоторые из них проходили подготовку на полигонах НАТО», — сказал он, сославшись на собственные источники.

Марочко добавил, что «новоиспеченные пехотинцы» не получали новые военно-учетные специальности, не проходили переподготовку, а по бумагам числятся в военной части, которая находится в резерве командования ВСУ.

