Глава Суджанского района отметил помощь КНДР в разминировании приграничья

Алексей Спиридонов рассказал, что ВСУ продолжают минировать территорию районов Курской области.

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов в интервью ТАСС отметил помощь военнослужащих КНДР в работе по разминировании территории приграничных районов региона.

«Тут, кстати, отмечу наших северокорейских друзей, которые помогают в этой работе [по разминированию]», — сказал собеседник агентства.

Спиридонов отметил, что ВСУ продолжают минировать территорию приграничья. «Враг, опять же, не стоит на месте: сегодня мы разминировали, завтра опять ВСУ сбросили с дронов, наши военнослужащие сейчас создают буферную зону, это даст больше возможностей для работы саперов, военных инженеров», — добавил он.

По состоянию на декабрь 2025 года более 90 населенных пунктов Курской области разминированы и освобождены от взрывоопасных предметов. В регионе для этих целей была развернута беспрецедентная по масштабу группировка, в состав которой вошли инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

Как доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов Верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину, военнослужащие КНДР оказали большую помощь российским войскам в ходе разминирования Курской области.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.

