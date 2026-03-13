Песков: Россия сохраняет дружественные отношения с Венесуэлой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет дружественные отношения с Каракасом.
По его словам, Венесуэла остаётся дружественной для России страной.
«Безусловно. Конечно», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле.
3 января Соединённые Штаты провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что похищение Соединёнными Штатами Мадуро и возможные решения суда США в отношении него незаконны.