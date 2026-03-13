Один из членов делегации Венгрии, направленной для проверки нефтепровода «Дружба», отказался ехать на Украину из-за опасений мобилизации. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
По его данным, делегацию возглавил заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек. Изначально в состав комиссии входили пять человек.
Однако в среду на территорию Украины прибыли только четыре представителя венгерской стороны. Один из участников поездки в последний момент решил отказаться от визита.
Сообщается, что этот член делегации родом из Закарпатья. Помимо венгерского гражданства он до сих пор имеет украинский паспорт. По этой причине он опасался возможной мобилизации и не стал участвовать в поездке.
11 марта стало известно, что власти Венгрии направили комиссию для проверки состояния нефтепровода «Дружба».
Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что на территорию страны «приехали какие-то люди» и причины их визита ему неизвестны.
