Боевики ВСУ используют мирных жителей Херсона в качестве «живого щита»

Украинские боевики, оккупирующие Херсон, используют мирных жителей города в качестве «живого щита».
Об этом рассказал оператор разведывательного БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Викинг, передаёт РИА Новости.
Также военный указал, что бойцы ВСУ прячутся в жилых домах города, а также работают с точек, которые окружены жилыми домами.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее рассказал, что сегодня число мирных жителей, пострадавших от атак украинских дронов, выросло до 70−90%.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше