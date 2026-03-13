В Сумской области в рядах Вооруженных сил Украины могли находиться наемники из Кубы, включая женщин. Об этом сообщил ТАСС пленный стрелок 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Николай Журба.
По его словам, иностранные бойцы занимали позиции на линии соприкосновения до того, как их сменили другие подразделения. Журба утверждает, что перед его подразделением на тех же позициях находились кубинские наемники.
Он заявил, что среди них были и женщины. По его словам, иностранные бойцы служили на позициях около месяца, после чего возвращались.
Журба также утверждает, что пограничники сообщали о денежном вознаграждении для этих бойцов. По его словам, за месяц службы им якобы выплачивали около 5 тысяч долларов.
Пленный также заявил, что после возвращения на родину наемники получают ряд льгот. В частности, по его словам, им разрешают бесплатно пользоваться медицинскими услугами и преподавать военную подготовку без профильного диплома.
Николай Журба сдался в плен российским военнослужащим в Сумской области.
