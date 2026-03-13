В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП

«С апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. После этого аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. В настоящее время известно о 27 криминальных эпизодах. Причиненный ущерб составил свыше пяти миллионов рублей», — сообщила Волк в Telegram-канале.