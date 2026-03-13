В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в подставных ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Полиция задержала супружескую пару, которая подозревается в 27 случаях подставных ДТП в Приморье с ущербом свыше 5 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«С апреля 2021 по август 2024 года злоумышленники намеренно создавали аварийные ситуации и провоцировали ДТП. После этого аферисты собирали необходимые документы и подавали их в страховые компании для получения выплат. В настоящее время известно о 27 криминальных эпизодах. Причиненный ущерб составил свыше пяти миллионов рублей», — сообщила Волк в Telegram-канале.
По ее словам, супружеская пара задержана. В ходе обыска в том числе изъяты четыре автомобиля, которые, предположительно, подозреваемые использовали для организации ДТП.
Возбуждены уголовные дела статье «Мошенничество в сфере страхования». С женщины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, ее супруг заключен под стражу. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, отметила Волк.