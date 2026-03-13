МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 30 украинских военнослужащих у Грабовского Сумской области сбежали с позиций в лесном массиве. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Краснопольском районе Сумской области с позиций в лесном массиве юго-западнее Грабовского бежало свыше 30 военнослужащих ВСУ из сводных боевых групп украинской армии. Националисты заняли пустующие жилые дома в соседнем селе Рясное», — сказал собеседник агентства.
Как сообщал министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов в стране составляет 2 млн, самовольно оставивших части — 200 тыс. человек. На Украине на фоне массового дезертирства и самовольного оставления частей, которые зачастую происходят уже во время пребывания мобилизованных в учебной части, сложился рынок нелегальных услуг по уклонению от военной службы. Организация бегства из части, согласно материалам уголовных дел, стоит от $7 тыс.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах.