Австрия может пересмотреть стратегию в отношении России, заявил эксперт

ВЕНА, 13 мар — РИА Новости. Энергетический кризис может заставить Австрию по-новому взглянуть на вопросы энергоснабжения и роль России как поставщика энергоресурсов, такое мнение в комментарии РИА Новости выразил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.
«В нынешней геополитической ситуации люди могут снова задуматься о том, что важная часть поставок газа связана с Россией», — сказал он.
По его словам, энергетический кризис может заставить власти страны серьезно пересмотреть подход к обеспечению энергией. «Государству необходимо задуматься о всей системе энергоснабжения. Это вполне может привести к обсуждению продолжения сотрудничества с Россией как партнером в сфере сырья, прежде всего в области энергоснабжения», — добавил собеседник агентства.
Он также не исключил, что в политической дискуссии может возникнуть вопрос о роли российских поставок газа. «Может возникнуть вопрос: возможно, без газа из России все-таки не обойтись, поскольку энергетика зависит не только от нефти или топлива, но и от газа», — отметил эксперт.
Поппель добавил, что в таких условиях энергетический кризис может привести к появлению «более прагматичных мыслей» в отношении сотрудничества с Россией.
«Энергетические системы взаимосвязаны. Если нефть становится недоступной или слишком дорогой, например, в промышленности можно перейти на газ. Поэтому нынешний энергетический кризис может привести к более рациональному подходу и к тому, что Россию вновь будут рассматривать как партнера в обеспечении надежных поставок энергии», — заключил он.