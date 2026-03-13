ТАСС: под Сумами уничтожили замкомбата ВСУ по психологической поддержке

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заместитель командира батальона 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ по психологической поддержке военнослужащих убит в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Сумской области при невыясненных обстоятельствах скончался заместитель командира батальона 103-й обр теробороны по психологической поддержке военнослужащих и их родственников майор Роман Пелих. По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что первоочередной обязанностью офицера было общение с родными и близкими пропавших без вести, которые в соцсетях неоднократно жаловались на данного представителя львовской теробороны.