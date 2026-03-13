Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: под Сумами уничтожили замкомбата ВСУ по психологической поддержке

Военный погиб при невыясненных обстоятельствах, рассказали в российских силовых структурах.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заместитель командира батальона 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ по психологической поддержке военнослужащих убит в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумской области при невыясненных обстоятельствах скончался заместитель командира батальона 103-й обр теробороны по психологической поддержке военнослужащих и их родственников майор Роман Пелих. По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первоочередной обязанностью офицера было общение с родными и близкими пропавших без вести, которые в соцсетях неоднократно жаловались на данного представителя львовской теробороны.