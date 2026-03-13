Ричмонд
ТАСС: российские спецслужбы получили доступ к смартфону начштаба бригады ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что украинский военный не намерен был разглашать этот факт, «опасаясь репрессивных мер со стороны СБУ».

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Представителям российских спецслужб удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й отдельной мехбригады ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й омбр ВСУ подполковника Г. Мурзановского. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинский военный не намерен был разглашать этот факт, «опасаясь репрессивных мер со стороны СБУ». «Предложил в ответном сообщении “щедрое денежное вознаграждение” за восстановление доступа к его аккаунту в одном из мессенджеров», — указали силовики.