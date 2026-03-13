Украина ищет дизтопливо в Румынии после остановки поставок из Венгрии

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости дополнительных поставок дизельного топлива и обратился с соответствующей просьбой к руководству Румынии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бухаресте.
По словам Зеленского, Украина испытывает нехватку дизельного топлива. Он отметил, что обратился к президенту Румынии Никушору Дану и рассчитывает на достижение договоренности о поставках.
Глава Украины также заявил, что причиной дефицита топлива стала ситуация, связанная с Россией.
Топливный вопрос обострился после прекращения транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины. Прокачка в направлении Словакии и Венгрии была остановлена 27 января. Украинская сторона объяснила это повреждениями инфраструктуры.
Венгерские власти заявили, что такие меры связаны с остановкой транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Они требуют восстановления поставок энергоресурса через украинскую территорию.
На фоне конфликта между странами украинская сторона, включая президента Зеленского, ранее выступала с резкой критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
