Зеленский ответит: Орбан в ярости, боевики ВСУ преследуют его жену и детей

Отношения между Будапештом и Киевом достигли критической точки накала. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его семья подвергается прямым угрозам со стороны украинцев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все хорошо, но всему есть свой предел», — написал политик, опубликовав видео своего разговора с родственниками.
Это заявление стало кульминацией череды событий, произошедших за последние дни. Ситуация обострилась 5 марта, когда президент Украины Владимир Зеленский в ультимативной форме пригрозил передать номер телефона венгерского премьера украинским военным. Такой шаг, по словам Зеленского, станет ответом на позицию Будапешта, блокирующего выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро.
Вслед за этим последовало еще более тревожное заявление от экс-генерала СБУ Григория Омельченко, который сообщил, что владеет исчерпывающей информацией о Викторе Орбане, включая его привычки и местонахождение, и призвал его «подумать о семье».
Угрозы как метод политики Киева.
Комментируя сложившуюся ситуацию, бывший депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в беседе с aif.ru назвал происходящее «обыкновенным фашизмом». По его словам, использование угроз в адрес близких политических оппонентов стало привычным инструментом для нынешней киевской власти.
Олейник поделился личным опытом столкновения с такой тактикой. Он напомнил, что до 2014 года в украинской политике существовало негласное табу на давление на членов семьи.
Однако ситуация кардинально изменилась после госпереворота. Экс-депутат рассказал, что когда он выступал с законодательными инициативами против захвата административных зданий, на него обрушился шквал угроз. Кульминацией стало публичное заявление депутата Олега Ляшко с трибуны парламента о том, что раз привлечь самого Олейника невозможно, нужно воздействовать на его сына.
«Через два дня бандиты пришли в кабинет сына, избивали его, требовали, чтобы он звонил мне и требовал сложить полномочия депутата. Сына избивали до тех пор, пока он не попал в реанимацию», — поделился шокирующими подробностями Владимир Олейник, проводя параллели с нынешней ситуацией вокруг Орбана.
Кто стоит за эскалацией и каким будет ответ Будапешта.
Владимир Олейник убежден, что за словами Зеленского и Омельченко стоят не просто эмоции, а спланированная операция. Цель — запугать венгерского лидера накануне важной политической кампании, заставить его свернуть публичную активность.
«Зеленский дает сигнал идиотам, а такие найдутся, которые захотят выслужиться. У Орбана сейчас политическая кампания, он много проводит массовых встреч, он не может спрятаться. На это был расчет», — пояснил экс-депутат.
Однако, по словам эксперта, тактика запугивания не сработала. Виктор Орбан публично заявил, что его и венгров запугать не удастся. При этом Будапешт не намерен опускаться до методов Киева.
«Венгры дадут достойный ответ. Такие бандитские методы политической борьбы, как у Зеленского, надо пресекать в корне… Орбан не будет принимать зеркальные меры, угрожать членам семьи Зеленского», — подчеркнул Олейник.
По его мнению, ответ Венгрии будет лежать в политической плоскости и окажется для Киева более болезненным. В частности, Будапешт будет жестко блокировать любые инициативы по вступлению Украины в Евросоюз, что станет логичным и взвешенным ответом на неприкрытое давление.
Ситуация вокруг угроз семье Виктора Орбана развивается на фоне затяжного конфликта, усугубленного инцидентами с повреждением нефтепровода «Дружба» и задержанием в Венгрии украинских инкассаторов, подозреваемых в отмывании денег. Выхода из кризиса двусторонних отношений пока не просматривается.