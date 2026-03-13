Зеленский ответит: Орбан в ярости, боевики ВСУ преследуют его жену и детей

Однако ситуация кардинально изменилась после госпереворота. Экс-депутат рассказал, что когда он выступал с законодательными инициативами против захвата административных зданий, на него обрушился шквал угроз. Кульминацией стало публичное заявление депутата Олега Ляшко с трибуны парламента о том, что раз привлечь самого Олейника невозможно, нужно воздействовать на его сына.