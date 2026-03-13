Дипломат Чжай: КНР против ударов по энергоинфраструктуре на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Китай против нанесения ударов по энергетическим и социальным объектам в ходе вооруженных конфликтов. Об этом заявил спецпосланник КНР по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь на встрече в Манаме с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни.
«Китай последовательно выступает за разрешение региональных проблем путем диалога и консультаций, выступает против применения силы по поводу и без повода. Мы считаем, что во время военных конфликтов нельзя пересекать “красные линии” в вопросе защиты гражданского населения, энергетические, экономические и социальные объекты не должны подвергаться нападениям, работа морских путей не должна нарушаться, а действия с неизбирательным применением силы неприемлемы. Текущая напряженность в регионе продолжает нарастать и не отвечает интересам ни одной из сторон», — приводятся 13 марта его слова в сообщении на сайте МИД КНР.
Спецпосланник указал на необходимость немедленного прекращения боевых действий, чтобы не допустить дальнейшего разрастания конфликта. «Китай придает большое значение разумным озабоченностям в сфере безопасности таких стран Персидского залива, как Бахрейн, высоко оценивает ответственную и сдержанную позицию Бахрейна с начала конфликта и готов продолжать тесное взаимодействие и координацию с Бахрейном для конструктивного содействия миру и стабильности в регионе», — сказал Чжай Цзюнь.