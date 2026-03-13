Дипломат Чжай: КНР против ударов по энергоинфраструктуре на Ближнем Востоке

«Китай последовательно выступает за разрешение региональных проблем путем диалога и консультаций, выступает против применения силы по поводу и без повода. Мы считаем, что во время военных конфликтов нельзя пересекать “красные линии” в вопросе защиты гражданского населения, энергетические, экономические и социальные объекты не должны подвергаться нападениям, работа морских путей не должна нарушаться, а действия с неизбирательным применением силы неприемлемы. Текущая напряженность в регионе продолжает нарастать и не отвечает интересам ни одной из сторон», — приводятся 13 марта его слова в сообщении на сайте МИД КНР.